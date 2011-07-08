Александр Жулин: «Боброва все правильно сделала. Хватит кататься, надо воспитывать детей»

Тренер Александр Жулин выразил мнение, что олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва завершила карьеру своевременно.

«Катя все правильно сделала, хватит кататься, надо теперь детей воспитывать. Думаю, что ребята достаточно сделали для спорта. Сейчас у них уже и возраст такой, что нужно сосредоточиться на другом. На поиске профессии, зарабатывании денег в шоу, нужно жить в свое удовольствие, доставлять радость своей семье.

Если они обратятся, я с удовольствием поставлю им программы для выступлений в шоу. Мы продолжаем великолепно общаться, у нас замечательные отношения», – сказал Жулин.

Жулин тренировал Боброву и с 2012 года. Под его руководством фигуристы выиграли олимпийское золото Сочи и серебро на Олимпиаде в Пхенчхане, стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2013. Также на счету дуэта победа на чемпионате Европы-2013, три серебра и 2 бронзы ЧЕ.