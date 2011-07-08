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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва завершила спортивную карьеру

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Фигурное катание

Российская фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры. 

«Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! 

Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило!

Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу, и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь!

В первую очередь я теперь счастливая мама. Ну и куда же без фигурного катания? Мы с Дмитрием Соловьевым продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами.

Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил», – написала Боброва. 

Боброва, выступавшая с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в команде, серебряным призером командного турнира в Пхенчхане-2018, бронзовым призером ЧМ-2013. Также на счету их дуэта победа на чемпионате Европы-2013, три серебра и 2 бронзы ЧЕ. 

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