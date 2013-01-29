Тренер и родители Шаботовой провели с ней разъяснительную беседу из-за высказываний о допинге

Департамент спорта города Москвы сообщил, что с 13-летней фигуристкой Анастасией Шаботовой проведена разъяснительная беседа из-за ее высказываний о допинге.

Спортсменка в прямом эфире в инстаграме заявила, что в фигурном катании необходим допинг. Она также предположила, что фигуристки, тренирующиеся на катке «Хрустальный», принимают запрещенные препараты.

«Социальные сети сегодня дают возможность каждому их пользователю высказываться на любые темы независимо от возраста и статуса. Учитывая юный возраст спортсменки, с ней проведена разъяснительная беседа со стороны родителей и тренера», – сообщили в Москомспорте.

13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой