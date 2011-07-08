Плющенко – поклонникам: «Научитесь быть счастливыми не только за себя, тогда и у вас появится фарт и настоящее человеческое счастье»

Двукратный олимпийский чемпион ответил на критику подписчиков в инстаграме.

Накануне Плющенко разместил в соцсети фото с двумя автомобилями марки Porsche, после чего столкнулся с большим количеством критических комментариев от поклонников.

«Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку! Белая – моей жены, черная – моя. Мы являемся друзьями (амбасадорами) бренда Porsche! Все, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом. Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом.

Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру. Я отработал гигантское количество шоу за всю свою жизнь. Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тысяч билетов для малоимущих семей, фондам и инвалидам. 4 Олимпийские Медали и остальные титулы – это не только слава, но и 16 операций, которые я прошел, и тяжелейшее восстановление, после которого я еще продолжаю кататься.

Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех, кто работает и добивается того, что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбасадорами.

Я счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим! Я счастлив, что у моего сына есть стимул быть лучшим, когда он пашет на льду с утра до вечера. Я счастлив работать каждый день со своими спортсменами по 7 часов на льду, я счастлив за каждого, кто добивается успехов в своем деле!

Научитесь быть счастливыми не только за себя, но и хоть иногда за других, и тогда и у вас, я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!» – написал Плющенко.

Плющенко засудили на Олимпиаде-2010? Разбираем главный миф фигурки

На наш инстаграм о фигурном катании подписаны более 10 тысяч человек. Подпишитесь и вы! ✅