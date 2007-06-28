Аделина Сотникова: «Фигурное катание стало очень жестоким видом спорта»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о том, что должна уметь исполнять 11-летняя фигуристка.

«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель – тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России.

На сегодняшний день надо уметь все каскады 3-3 и, видимо, уже изучать четверные прыжки.

Главное – чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается.

В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», – написала Сотникова.

Четверные прыжки у фигуристок – тренд сезона. Пытаются даже 10-летние