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Аделина Сотникова: «Фигурное катание стало очень жестоким видом спорта»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о том, что должна уметь исполнять 11-летняя фигуристка. 

«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель – тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. 

На сегодняшний день надо уметь все каскады 3-3 и, видимо, уже изучать четверные прыжки. 

Главное – чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается. 

В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», – написала Сотникова. 

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