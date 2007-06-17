Александра Степанова: «Нас с Букиным критиковали с самого детства: то я шпала, несуразная, то у него папа якобы все купил»

Российский танцевальный дуэт – Иван Букин рассказали о том, с какой критикой сталкивались на протяжении карьеры.

«Нас с самого детства критиковали, мы закалены. Я для Вани всегда была не та партнерша, шпала, несуразная, бесконечные ноги, что это такое? У него папа все якобы купил. Ведь отец – олимпийский чемпион в том же виде фигурного катания, это очень повышает планку требований.

И только сейчас мы начинаем кому-то по-настоящему нравиться.

Бывает ведь и адекватная критика. Пишут, к примеру, что поддержка не очень, ты начинаешь ее разбирать. Смотришь и думаешь: а, может, и правда полегче стоило заход сделать?» – сказала Степанова.

«В инстаграме тяжело разобраться в мнениях: каждый имеет право его высказывать и у каждого оно свое. Я даже не захожу в комментарии, потому что всем ответить невозможно.

Атаковали ли на нас фанаты других пар? А такое бывает?» – добавил Букин.