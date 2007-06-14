Реклама 18+
Реклама 18+

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Чарли Уайт поставил произвольную программу Тарасовой и Морозову

Теги Чарли Уайт сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Чарли Уайт поставил произвольную программу российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. 

«Было очень здорово поработать с таким замечательным фигуристом. Спасибо! Произвольная программа готова», – написала в инстаграме Евгения. 

Тарасова и Морозов на прошлой неделе приступили к работе в академии Марины Зуевой в США. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

It was really good work with amazing skater @charlieawhite!!! Thank you!!!🙏 free program is done ✅

Публикация от Evgeniya (@_tarasova_evg)

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться