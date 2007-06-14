Олимпийский чемпион Сочи-2014 Чарли Уайт поставил произвольную программу Тарасовой и Морозову

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Чарли Уайт поставил произвольную программу российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.
«Было очень здорово поработать с таким замечательным фигуристом. Спасибо! Произвольная программа готова», – написала в инстаграме Евгения.
Тарасова и Морозов на прошлой неделе приступили к работе в академии Марины Зуевой в США.
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It was really good work with amazing skater @charlieawhite!!! Thank you!!!🙏 free program is done ✅