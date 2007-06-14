Олимпийский чемпион Сочи-2014 Чарли Уайт поставил произвольную программу Тарасовой и Морозову

Олимпийский чемпион в танцах на льду Чарли Уайт поставил произвольную программу российским фигуристам и Владимиру Морозову.

«Было очень здорово поработать с таким замечательным фигуристом. Спасибо! Произвольная программа готова», – написала в инстаграме Евгения.

Тарасова и Морозов на прошлой неделе приступили к работе в академии Марины Зуевой в США.