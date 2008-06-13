Илья Авербух: «Про меня пишут: «Авербух переобулся». Какая ерунда! Каждый имеет право на свое мнение»

Хореограф Илья Авербух рассказал о своем отношении к критике в адрес спортсменов.

– Давайте поговорим о главном сокровище, к которому вы приложили свою руку. Это – , особенная глава, и для меня, не хочу скрывать, это явление в фигурном катании.

– Ну, я сразу хочу сказать, когда мы говорим, что Женя Медведева – явление, то это не значит, что все остальные – не явление. Можно же нормально на это реагировать. И Алиночка Загитова явление, конечно, и девчонки которые сейчас будут – Трусова, Щербакова. Это все явление, бесспорно. И . Просто у каждого есть какой-то свой фаворит.

Но еще раз призываю всех относиться с огромным уважением к каждому. Если вы болеете за своих, то это не значит, что надо ненавидеть соперников. Болейте за своих и ровно относитесь к другим. Девчонки переживают из за этого, и лучше от этого никто себя не чувствует. Не надо никого унижать и оскорблять. Поддерживать надо всех или своих любимцев чуть больше.

По поводу меня тоже, что мы там только не читаем. То Авербух переобулся, обулся... Господи, какая ерунда. Каждый из нас имеет свое мнение. Если я высказываю свое мнение по поводу результатов сезона Жени, которое высказал в программе на канале «Звезда», который вызвал какой то безумный бум, то это просто мое мнение. Надо смотреть на вещи трезво, не надо быть слепыми! – сказал Авербух.

Илья Авербух: «Медведева стала всеобщей жертвой: уехала в Канаду и от этого такая бедная, условия ей не созданы»