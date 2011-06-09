Коля Колесников, 10-летний фигурист из группы Тутберидзе, выиграл шоу «Ледниковый период. Дети»

Фигурист из группы Этери Тутберидзе Николай Колесников победил во втором сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети».

Сегодня в эфир вышел финальный выпуск сезона.

Наставником 10-летнего Колесникова на проекте был серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду .

В соревнованиях девушек победу одержала Мария Парамонова, тренирующаяся в ЦСКА. У пар первыми стали Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов.