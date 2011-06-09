Коля Колесников, 10-летний фигурист из группы Тутберидзе, выиграл шоу «Ледниковый период. Дети»

Фигурист из группы Этери Тутберидзе Николай Колесников победил во втором сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети».
Сегодня в эфир вышел финальный выпуск сезона.
Наставником 10-летнего Колесникова на проекте был серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду Илья Авербух.
В соревнованиях девушек победу одержала Мария Парамонова, тренирующаяся в ЦСКА. У пар первыми стали Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов.
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🥇А с победой среди мальчиков мы поздравляем Колю Колесникова @_kolya_kolesnikov_ !💪🏻 #ледниковыйпериоддети #icekids