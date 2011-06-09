Реклама 18+
Реклама 18+

Коля Колесников, 10-летний фигурист из группы Тутберидзе, выиграл шоу «Ледниковый период. Дети»

Теги Илья Авербух телевидение Первый канал фото мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Сергей Дудаков Николай Колесников Фигурное катание

Фигурист из группы Этери Тутберидзе Николай Колесников победил во втором сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети».

Сегодня в эфир вышел финальный выпуск сезона.

Наставником 10-летнего Колесникова на проекте был серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

В соревнованиях девушек победу одержала Мария Парамонова, тренирующаяся в ЦСКА. У пар первыми стали Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться