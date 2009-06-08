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Медведева – о письме с призывом уйти из Крикет-клуба: «Это уже не в первый раз. Я в порядке, меня это не задело»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку. 

Ранее американец Джонни Вейр в своем инстаграме рассказал, что один из участников японского шоу Fantasy on Ice получил письмо с призывом покинуть Японию и уйти из Крикет-клуба.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи.

Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз.

Сегодняшнее шоу прошло замечательно, несмотря ни на что.

Надеюсь, вы насладитесь записью сегодняшнего шоу.

P.S. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр. Люблю», – написала Медведева.

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