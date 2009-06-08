Медведева – о письме с призывом уйти из Крикет-клуба: «Это уже не в первый раз. Я в порядке, меня это не задело»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку.
Ранее американец Джонни Вейр в своем инстаграме рассказал, что один из участников японского шоу Fantasy on Ice получил письмо с призывом покинуть Японию и уйти из Крикет-клуба.
«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи.
Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз.
Сегодняшнее шоу прошло замечательно, несмотря ни на что.
Надеюсь, вы насладитесь записью сегодняшнего шоу.
P.S. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр. Люблю», – написала Медведева.