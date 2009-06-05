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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая празднует день рождения. Ей исполнился 21 год

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Фигурное катание

Российская фигуристка Юлия Липницкая сегодня празднует день рождения. Ей исполнился 21 год. 

Она является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в команде, чемпионкой Европы (2014), серебряным призером чемпионата мира (2014), серебряным призером финала Гран-при сезона-2013/14, многократной победительницей и призером этапов Гран-при и международных турниров. 

Липницкая – самая молодая в истории фигурного катания фигуристка-одиночница, завоевавшая золото Игр. 

До 2015 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе, после чего переехала в Сочи, где начала работать с Алексеем Урмановым

В 2017 году завершила спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. 

Сейчас Юлия Липницкая выступает в ледовых шоу, а также проводит сборы и мастер-классы по фигурному катанию в паре с Еленой Ильиных, олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в команде. 

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