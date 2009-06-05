Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая празднует день рождения. Ей исполнился 21 год

Российская фигуристка Юлия Липницкая сегодня празднует день рождения. Ей исполнился 21 год.

Она является олимпийской чемпионкой в команде, чемпионкой Европы (2014), серебряным призером чемпионата мира (2014), серебряным призером финала сезона-2013/14, многократной победительницей и призером этапов Гран-при и международных турниров.

Липницкая – самая молодая в истории фигурного катания фигуристка-одиночница, завоевавшая золото Игр.

До 2015 года тренировалась в группе , после чего переехала в Сочи, где начала работать с .

В 2017 году завершила спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Сейчас Юлия Липницкая выступает в ледовых шоу, а также проводит сборы и мастер-классы по фигурному катанию в паре с Еленой Ильиных, олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в команде.