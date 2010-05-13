Анна Щербакова: «На сборе в Новогорске будем решать, какие четверные вставлять в программу. Лутц – само собой, а дальше посмотрим»

Чемпионка России-2019 Анна Щербакова подвела итоги сезона, а также рассказала о своем опыте выступления в шоу.

«Самый главный вывод из этого сезона: мало выучить четверной прыжок на тренировках, надо его делать и на соревнованиях. Над этим мы больше всего работали, и, надеюсь, в следующем сезоне четверной будет намного стабильнее получаться в соревновательных прокатах.

В конце сезона у меня получился четверной флип, но будем смотреть на сборе в Новогорске, как все сложится, чтобы решить, какие четверные вставлять в программу. Четверной лутц – само собой, а дальше посмотрим.

После Спартакиады я участвовала в трех шоу. Для меня это новый интересный опыт, потому что до этого я ездила в шоу только один раз – прошлым летом в Японию. Шоу – это немного другие ощущения, потому что надо выходить, катать программу, вроде бы чуть-чуть нервничаешь и в тоже время понимаешь, что это не старт, что нет судей и это не будет оцениваться как выступление. Необычно. Мне понравилось.

На шоу часто ставят групповые номера – в начале и в конце. И мне очень нравится сам процесс, потому что ты не просто катаешь номер или делаешь какие-то элементы в конце, а переживаешь новые эмоции: когда фигуристы все вместе выходят на лед, чувствуется праздничная атмосфера, после проката ты, довольный, проезжаешь мимо зрителей, они аплодируют, все радуются, и это очень приятно!

Перед отпуском я успела раскатать новые коньки. Сейчас буду раскатывать еще одни, потому что на сезон одной пары не хватает.

По поводу моих программ – будем ставить на сборе в Новогорске. Каждый раз тренеры стараются сделать что-то новое, чтобы мы предстали в новых образах. Думаю, что и программы нового сезона не станут исключением», – сказала Щербакова.