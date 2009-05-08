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    Евгения Медведева: «Иногда появляется ощущение, что люди следят за каждым моим шагом и у меня нет личного пространства»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отношении к популярности в соцсетях.

    «Если честно, то это очень вдохновляет, хотя и страшновато немного от того, что так много людей интересуются мной. Но это значит, что все, что я делаю каждый день, совершенно не напрасно.

    Хотя иногда появляется ощущение, что люди следят за каждым моим шагом и у меня нет личного пространства.

    Критика в интернете? Мне без разницы. Не скажу, что я полностью ее игнорирую, но чаще всего я над ней смеюсь. Это так забавно», – сказала Медведева.

     
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