Евгения Медведева: «Иногда появляется ощущение, что люди следят за каждым моим шагом и у меня нет личного пространства»

Российская фигуристка рассказала о своем отношении к популярности в соцсетях.

«Если честно, то это очень вдохновляет, хотя и страшновато немного от того, что так много людей интересуются мной. Но это значит, что все, что я делаю каждый день, совершенно не напрасно.

Хотя иногда появляется ощущение, что люди следят за каждым моим шагом и у меня нет личного пространства.

Критика в интернете? Мне без разницы. Не скажу, что я полностью ее игнорирую, но чаще всего я над ней смеюсь. Это так забавно», – сказала Медведева.