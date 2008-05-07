Константинова – о стажировке у Тутберидзе: «Этери большой профессионал, но я не думаю, что это сработает. Тут важен контакт тренера со спортсменом»

Российская фигуристка Станислава Константинова считает, что ей бы не помогла стажировка у .

— Прошлым летом вы ездили в США на занятия к Рафаэлю Арутюняну. Чисто гипотетический вопрос: как вы думаете, было бы вам полезно пройти подобную стажировку у Этери Тутберидзе?

— Этери Георгиевна — большой профессионал, но я не думаю, что это так сработает. Тут ведь важен контакт тренера со спортсменом. К тому же каждый фигурист и так в состоянии разобраться в самом себе и начать выступать стабильно. Думаю, что Этери Георгиевна, как большой мастер, просто помогает своим подопечным прийти к этому и осознать это.

— Вы и тренируетесь годами у одного тренера — Валентины Чеботаревой. В чем секрет таких крепких отношений спортсмена и наставника?

— Я занимаюсь у Валентины Михайловны уже почти десять лет — скоро будет юбилей. Именно она научила меня тройным прыжкам, и сейчас мы двигаемся дальше.

Думаю, секрет стабильных отношений в том, что тренер проводит очень хорошую политику в нашей группе: я всегда знаю, что, какие бы трудности ни возникли, нужно прежде всего посмотреть на себя. Нельзя винить в чем-то наставника, родителей, судей, соперников… Катаешься ты. Тренер не выйдет на лед и ничего не сделает. Нужно начать с себя, – рассказала Константинова.