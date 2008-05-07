Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Константинова – о стажировке у Тутберидзе: «Этери большой профессионал, но я не думаю, что это сработает. Тут важен контакт тренера со спортсменом»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Михаил Коляда Валентина Чеботарева Станислава Константинова Фигурное катание

    Российская фигуристка Станислава Константинова считает, что ей бы не помогла стажировка у Этери Тутберидзе.

    — Прошлым летом вы ездили в США на занятия к Рафаэлю Арутюняну. Чисто гипотетический вопрос: как вы думаете, было бы вам полезно пройти подобную стажировку у Этери Тутберидзе?

    — Этери Георгиевна — большой профессионал, но я не думаю, что это так сработает. Тут ведь важен контакт тренера со спортсменом. К тому же каждый фигурист и так в состоянии разобраться в самом себе и начать выступать стабильно. Думаю, что Этери Георгиевна, как большой мастер, просто помогает своим подопечным прийти к этому и осознать это.

    — Вы и Михаил Коляда тренируетесь годами у одного тренера — Валентины Чеботаревой. В чем секрет таких крепких отношений спортсмена и наставника?

    — Я занимаюсь у Валентины Михайловны уже почти десять лет — скоро будет юбилей. Именно она научила меня тройным прыжкам, и сейчас мы двигаемся дальше.

    Думаю, секрет стабильных отношений в том, что тренер проводит очень хорошую политику в нашей группе: я всегда знаю, что, какие бы трудности ни возникли, нужно прежде всего посмотреть на себя. Нельзя винить в чем-то наставника, родителей, судей, соперников… Катаешься ты. Тренер не выйдет на лед и ничего не сделает. Нужно начать с себя, – рассказала Константинова.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться