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    Яна Рудковская: «Многие тренеры с мировым именем ждут Сашу Плющенко. Но он пока будет работать с отцом»

    Теги Евгений Плющенко Алексей Мишин мужское катание Яна Рудковская Дмитрий Михайлов Александр Плющенко Академия Плющенко Александр Волков Фигурное катание

    Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала информацию о том, что фигурист сам будет тренировать их сына Александра.

    «Саша уже делает двойные прыжки и начал уже учить аксель в два с половиной оборота. Безусловно, ему сейчас нужен очень высокого уровня специалист. Тренер Саши Амир Хабибуллин давно отпрашивался у Евгения на учебу, на повышение квалификации. Он планирует в будущем стать судьей. Он очень переживает за Сашу. Мы благодарны Амиру и всегда ждем в нашей команде.

    Mы дали негласный клич о том, что ищем Саше нового тренера. Hам было очень приятно, что многие тренеры высочайшего уровня и с мировым именем сказали, что они ждут Сашу в свои группы и готовы помогать. Но Саша не может уехать в другую страну, сын будет тренироваться в России, в Академии Евгения.

    Да, тренером Саши мог бы стать Алексей Мишин, но тогда бы сыну пришлось переехать в Питер. Наша семья живет в Москве, поэтому Саша не сможет тренироваться у Алексея Николаевича. Мы поговорили с Волковым, но у него переполнены группы и ему было бы сложно уделять достаточное внимание Саше в ущерб другим ребятам.

    Единственный вариант, который сейчас приемлем — Сашу будет тренировать его отец. Евгений имеет потрясающую технику Мишина, с которым он проработал 22 года и ни разу ему не изменил, не бегал по другим специалистам, тренировался только у него.

    Сейчас Евгений открыл вторую большую ледовую арену, планирует открыть и третью, набирает сейчас собственную группу спортсменов, их он будет тренировать сам и со своими специалистами. Это будут суперталантливые дети.

    Часть из них получат грант Евгения на бесплатное обучение, а также финансовую поддержку от наших спонсоров. Вторым тренером по скольжению и технике будет Дмитрий Михайлов, который недавно завершил спортивную карьеру», — сказала Рудковская.

     
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