Станислава Константинова: «Хочу стабильно делать свой контент, потому что, как показал ЧМ, этого может быть достаточно»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своих планах по усложнению программ.

«Хочу быть менее эмоциональной на тренировках, кататься с холодной головой, чтобы не было перепадов эмоций, чтобы мне это не мешало и я всегд могла держать себя в руках как на тренировке, так и на старте. Хочется стабильности, хочется постоянства от себя и я этого от себя жду, потому что работаю над этим.

Хочу стабильности тройных прыжков. Иначе что толку говорить о тройном акселе, который еще не поставлен в программу и вообще не сделан. На данный момент я ставлю себе задачу стабильно делать свой контент, потому что, как показал чемпионат мира, этого может быть достаточно для того, чтобы занимать высокие позиции.

Но я не хочу останавливаться, потому что через пару лет, возможно, уже будет не обойтись без каких-то элементов ультра си», – сказала Константинова.