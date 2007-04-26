Костомаров о прыжках в 5 оборотов: «Риск для здоровья надуман. Кирпич на голову может упасть, давайте дома сидеть!»

Олимпийский чемпион в танцах на льду поделился мнением о попытке исполнить пятерной прыжок российским фигуристом Максимом Белявским.

– Максим в любом случае молодец. Помню его немного по «Ледниковому периоду», спортсмен техничный. Но о реальных перспективах можно будет говорить только тогда, когда он сделает свой тулуп без страховки.

– А как в принципе вы относитесь к пятерным прыжкам? Нет ли в них подводных камней?

– Конечно же, пятерные – это благо. Какие подводные камни? Люди совершенствуются и пробуют что-то новое. Это же отлично! У нас тут спорт вообще-то, и принцип «быстрее – выше – сильнее» никто не отменял. Если ты можешь сделать то, что другие не могут – делай. Хотя бы пытайся.

– Вы вообще верите в пятерной на соревнованиях?

– Думаю, пятерные возможны. Судя по тому, как сейчас прыгают четверные, как высоко, с каким запасом, с руками наверх – пятерные недалеко. Но это будет максимально сложный прыжок. Больше будет сделать просто невозможно. Невозможно без помощи техники. Кто знает, может, в будущем для большей зрелищности будут специальные коньки для шестерных прыжков. Но пятерной – это физический предел человеческих возможностей.

– говорил, что пятерные очень опасны для здоровья. В качестве примера привел Юдзуру Ханю, который тренирует четверной аксель и постоянно получает серьезные травмы.

– Ковтун говорит это со своей колокольни. У него же и простые четверные в последнее время не получались. Ханю сам знает, что хочет. Он всем все уже доказал. Хочет – пусть делает.

– То есть пятерные не приведут к повышению травматизма в фигурном катании?

– Риск для здоровья надуман. Ну вот кирпич на голову может вам упасть. Давайте тогда дома сидеть! Это профессиональный спорт, к чему эти сопли? В спорте высших достижений всегда были и будут травмы. Да, это риск. Но кто хочет двигаться вперед, всегда рискует, — рассказал Костомаров.