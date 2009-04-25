Алексей Ягудин: «Мы на удочке пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением насчет попытки 12-летнего Максима Белявского исполнить пятерной тулуп.

Спортсмен, тренирующийся в ЦСКА у Сергея Давыдова, выложил видео, на котором успешно прыгает тулуп в пять оборотов со страховкой.

«Информация не стоит шумихи. Это ни о чем! Что комментировать, если человек исполняет прыжок на удочке? Мальчик сколько весит? Килограммов сорок? Его можно поднять – и он будет крутиться.

Мы на этой удочке пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через пятнадцать», – сказал Ягудин.

12-летний фигурист Максим Белявский прыгнул тулуп в пять оборотов со страховкой