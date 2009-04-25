Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Алексей Ягудин: «Мы на удочке пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад»

    Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Максим Белявский Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением насчет попытки 12-летнего Максима Белявского исполнить пятерной тулуп.

    Спортсмен, тренирующийся в ЦСКА у Сергея Давыдова, выложил видео, на котором успешно прыгает тулуп в пять оборотов со страховкой.

    «Информация не стоит шумихи. Это ни о чем! Что комментировать, если человек исполняет прыжок на удочке? Мальчик сколько весит? Килограммов сорок? Его можно поднять – и он будет крутиться.

    Мы на этой удочке пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через пятнадцать», – сказал Ягудин.

    12-летний фигурист Максим Белявский прыгнул тулуп в пять оборотов со страховкой

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться