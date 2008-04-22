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    Оксана Казакова: «Загитова на показательных катает олимпийскую программу, а Медведева даже не прыгает. Выглядит странно»

    Теги сборная России Оксана Казакова женское катание Артур Дмитриев-старший Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова прокомментировала выступление Евгении Медведевой в шоу после завершения сезона.

    Спортсменка не исполняет в шоу какие-либо прыжки.

    «Показательные они на то и показательные, что фигуристки после сезона себя показывают. Но я понимаю зрителей, которые хотят видеть прыжки. Ведь после чемпионата мира порой бывает некий пик формы, мы с Артуром Дмитриевым делали даже четверной выброс на показательных выступлениях.

    Поэтому в шоу, на мой взгляд, должны быть элементы, за которые зрители тебя любят. А это в основном многооборотные прыжки. Можно себе позволить какую-то паузу, но это выглядит странно. 

    – Федерация как-то регламентирует выступление спортсменок на шоу? Ведь есть риск получения травм.

    – Никакие ограничения федерация не ставит. Но, наверное, те судьи, которые смотрят показательные выступления, тоже сравнивают Загитову и Медведеву. Одна катает олимпийскую программу, а другая даже не прыгает. Но повторю, ничего страшного в этом нет. Я, например, вообще не смотрю показательные выступления. Мне это не очень интересно», – рассказала Казакова.

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