Российская фигуристка Анна Щербакова прыгнула каскад из четверного лутца и тройного риттбергера на тренировке.

«Анна Щербакова на тренировке. Раздвигаем границы: четверной лутц + тройной риттбергер», – написала тренер Щербаковой Этери Тутберидзе.

Щербакова в прошедшем сезоне выиграла взрослый чемпионат России. В следующем сезоне она будет выступать на взрослых международных соревнованиях.