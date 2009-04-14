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    Щербакова прыгнула каскад из четверного лутца и тройного риттбергера на тренировке

    Теги сборная России видео женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

    Российская фигуристка Анна Щербакова прыгнула каскад из четверного лутца и тройного риттбергера на тренировке.

    «Анна Щербакова на тренировке. Раздвигаем границы: четверной лутц + тройной риттбергер», – написала тренер Щербаковой Этери Тутберидзе.

    Щербакова в прошедшем сезоне выиграла взрослый чемпионат России. В следующем сезоне она будет выступать на взрослых международных соревнованиях.

     
     
     
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    Anna Shcherbakova on the practice. Moving the limits. 4 lutz+ 3 loop. #isu #teamtutberidze #annashcherbakova #work #practice

    Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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