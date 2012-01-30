Алексей Ягудин: «В прошлом году у Загитовой был задор, а сейчас она опустошена. Может, надо было пропустить какое-то время»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением насчет выступления российской фигуристки в этом сезоне.

«Изменения организма, переходный возраст и да, постолимпийский сезон, опустошение после такого сложного сезона.

Вот Самодурова сейчас, как Загитова в прошлом году: пляшет, поет, танцует, прыгает, вращается. У Алины был такой же задор в прошлом году.

Когда ты приезжаешь на турниры в статусе чемпионки России, Европы и Олимпиады, это очень сложно. Нужно просто пережить этот момент, потому что Загитова – именно та спортсменка, которая навсегда останется звездой нашего женского одиночного катания, она навсегда наша олимпийская чемпионка, и у нее есть арсенал для победы над японками.

Она словно опустошена. Может, надо было пропустить какое-то время, чтобы полностью восстановиться.

– Но на чемпионат мира она в любом случае должна ехать? Ведь она, как вы говорите, может составить конкуренцию японкам.

– У нас есть на голову больные люди, которые считают себя фанатами того или иного спортсмена. Решение в любом случае принимает федерация. Я за то, чтобы приезжали те спортсмены, которые будут приносить нашей стране медали», – сказал Ягудин.

Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов. Как же все поменялось!

У Загитовой – три поражения подряд. Нужно что-то менять