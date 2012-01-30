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    Алексей Ягудин: «В прошлом году у Загитовой был задор, а сейчас она опустошена. Может, надо было пропустить какое-то время»

    Теги Алексей Ягудин чемпионат мира сборная России женское катание Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением насчет выступления российской фигуристки Алины Загитовой в этом сезоне.

    «Изменения организма, переходный возраст и да, постолимпийский сезон, опустошение после такого сложного сезона.

    Вот Самодурова сейчас, как Загитова в прошлом году: пляшет, поет, танцует, прыгает, вращается. У Алины был такой же задор в прошлом году.

    Когда ты приезжаешь на турниры в статусе чемпионки России, Европы и Олимпиады, это очень сложно. Нужно просто пережить этот момент, потому что Загитова – именно та спортсменка, которая навсегда останется звездой нашего женского одиночного катания, она навсегда наша олимпийская чемпионка, и у нее есть арсенал для победы над японками.

    Она словно опустошена. Может, надо было пропустить какое-то время, чтобы полностью восстановиться.

    Но на чемпионат мира она в любом случае должна ехать? Ведь она, как вы говорите, может составить конкуренцию японкам.

    – У нас есть на голову больные люди, которые считают себя фанатами того или иного спортсмена. Решение в любом случае принимает федерация. Я за то, чтобы приезжали те спортсмены, которые будут приносить нашей стране медали», – сказал Ягудин.

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    Выиграет ли Загитова еще хотя бы один топ-турнир?

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