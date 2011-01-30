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    Хавьер Фернандес: «Худшим для фигурного катания будет, если 14-летним девочкам придется завершать карьеру из-за потери четверных»

    Теги Хавьер Фернандес мужское катание женское катание сборная Испании Фигурное катание

    Семикратный чемпион Европы по фигурному катанию Хавьер Фернандес поделился мнением насчет исполнения девушками четверных прыжков.

    «Знаете, некоторые девушки уже исполняли тройные аксели и четверные прыжки. Кажется, спорт движется в этом направлении. Японка и русская девушка снова выполняют тройные аксели, теперь еще и американка. Другая россиянка приземляет четверные.

    Возможно, это здорово, но нам нужно подождать несколько лет, чтобы понять, насколько это хорошо на самом деле. Худшим вариантом для фигурного катания будет, если 14-летней девочке придется завершать карьеру, потому что она больше не сможет делать свои прыжки.

    Может ли девушка, прыгающая четверные в 12, исполнять их и в 25? На этот вопрос и предстоит ответить.

    Каждый зритель, который приходит на каток, должен иметь на это причину. Как фигуристу тебе нужно, чтобы тебя поддерживали. Могу заверить, что если катаешься на коньках 21 год, то можешь заставить людей следить за тобой и приходить на твои соревнования.

    В противном случае – зачем вам приходить на соревнования, если фигурист, который вам нравился, катался всего пару лет?» – сказал Фернандес.

    У Рики Кихиры – самая сложная программа в фигурке. И она еще учит четверные

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