Состав сборной России на чемпионат мира в Японии будет сформирован по итогам ЧЕ-2019 и финала Кубка России

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассказал о том, как будет формироваться состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта.

«Федерация проанализирует результаты чемпионата Европы в Минске.

Решение по составу на чемпионат мира будет принято с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где мы сможем просмотреть запасных.

После этого тренерский совет сделает свои предложения. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира – за 21 день до старта турнира», – сказал Горшков.

Финал Кубка России пройдет в Новгороде с 18 по 22 февраля.

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