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    Состав сборной России на чемпионат мира в Японии будет сформирован по итогам ЧЕ-2019 и финала Кубка России

    Теги чемпионат мира сборная России чемпионат Европы танцы на льду ФФКР Александр Горшков пары мужское катание женское катание ТАСС Фигурное катание

    Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о том, как будет формироваться состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта.

    «Федерация проанализирует результаты чемпионата Европы в Минске.

    Решение по составу на чемпионат мира будет принято с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где мы сможем просмотреть запасных.

    После этого тренерский совет сделает свои предложения. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира – за 21 день до старта турнира», – сказал Горшков.

    Финал Кубка России пройдет в Новгороде с 18 по 22 февраля.

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