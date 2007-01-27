Состав сборной России на чемпионат мира в Японии будет сформирован по итогам ЧЕ-2019 и финала Кубка России

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о том, как будет формироваться состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта.
«Федерация проанализирует результаты чемпионата Европы в Минске.
Решение по составу на чемпионат мира будет принято с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где мы сможем просмотреть запасных.
После этого тренерский совет сделает свои предложения. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира – за 21 день до старта турнира», – сказал Горшков.
Финал Кубка России пройдет в Новгороде с 18 по 22 февраля.
Запомните слово «амок». Так теперь называют прокаты Ковтуна и Коляды
Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов. Как же все поменялось!