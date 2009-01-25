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    Софья Самодурова: «Старалась откататься чисто, кажется, получилось. Работа дала свои плоды»

    Теги сборная России чемпионат Европы женское катание Софья Самодурова ТАСС Фигурное катание

    Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свою победу на чемпионате Европы в Минске. 

    «С самого утра настраивалась только на свой прокат, старалась откататься чисто, и, кажется, у меня это получилось. Работа дала свои плоды», – сказала Самодурова в эфире «Матч ТВ»

    «Хочу поблагодарить зрителей: прекрасная поддержка, было очень круто. Спасибо команде тренеров за проделанную работу. Спасибо моей семье, спасибо, что переживали. Сейчас очень трудно подбирать слова», – цитирует Самодурову Sport 24. 

    «Мне кажется, что если бы я каким-то образом выиграла один из этапов Гран-при, было бы тяжело собраться дальше. А так мы провели хорошую работу после чемпионата России. Значит, так должно было быть.

    Как буду отдыхать после турнира? Будет несколько деньков, чтобы прийти в себя, сходить в школу, сдать некоторые предметы и дальше усердно работать, стремиться к лучшему», – добавила россиянка. 

    Самодурова в текущем сезоне выиграла бронзу и серебро на этапах Гран-при, отобралась в финал Гран-при. Для 16-летней фигуристки это первый сезон на взрослом уровне. 

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