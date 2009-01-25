Софья Самодурова: «Старалась откататься чисто, кажется, получилось. Работа дала свои плоды»

Российская фигуристка прокомментировала свою победу на чемпионате Европы в Минске.

«С самого утра настраивалась только на свой прокат, старалась откататься чисто, и, кажется, у меня это получилось. Работа дала свои плоды», – сказала Самодурова в эфире .

«Хочу поблагодарить зрителей: прекрасная поддержка, было очень круто. Спасибо команде тренеров за проделанную работу. Спасибо моей семье, спасибо, что переживали. Сейчас очень трудно подбирать слова», – цитирует Самодурову Sport 24.

«Мне кажется, что если бы я каким-то образом выиграла один из этапов Гран-при, было бы тяжело собраться дальше. А так мы провели хорошую работу после чемпионата России. Значит, так должно было быть.

Как буду отдыхать после турнира? Будет несколько деньков, чтобы прийти в себя, сходить в школу, сдать некоторые предметы и дальше усердно работать, стремиться к лучшему», – добавила россиянка.

Самодурова в текущем сезоне выиграла бронзу и серебро на этапах , отобралась в финал Гран-при. Для 16-летней фигуристки это первый сезон на взрослом уровне.