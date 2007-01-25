Никита Кацалапов: «Прошу прощения за ошибку. Как будто лезвие встало, и я на задницу сел»

Чемпионы России Виктория Синицина и прокомментировали прокат ритм-танца на чемпионате Европы в Минске (70,24 балла).

Кацалапов упал на твиззле, а Синицина оступилась, из-за чего пара потеряла 8-9 баллов в оценке.

«Мы договорились не выпрыгивать из штанов, а делать как мы умеем – спокойно, элемент за элементом, вместе, друг за другом.

Но такая досадная ошибка… У нас есть завтра, не будем зацикливаться», – рассказала Синицина.

«Очень хочу поблагодарить зрителей в первую очередь. Если бы сейчас не поддержали, было бы тяжело. Мы будем бороться завтра. Я прошу прощение за ошибку.

Это не какой-то технический момент – я абсолютно идеально зашел в этот твизл, абсолютно идеально. Держал всеми мышцами, не дышал даже.

Это не оправдание, просто анализирую – такое ощущение было, как будто лезвие встало и на задницу сел. Я расстроен, конечно», – отметил Кацалапов в эфире телеканала .

«Однажды мы поняли, что не вернемся в США». Новые образы Синициной и Кацалапова