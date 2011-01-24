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    Алексей Ягудин: «Не надо говорить, что Ковтун два года не выступал. Плохому танцору известно что мешает»

    Теги Алексей Ягудин сборная России чемпионат Европы мужское катание Максим Ковтун Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что российский фигурист Максим Ковтун не должен искать оправданий за падение в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.

    После проката Ковтун, занимающий пятое место, отметил, что на него повлиял двухлетний перерыв в выступлениях на крупных стартах.

    «Отвечу Максиму Ковтуну поговоркой: плохому танцору известно что мешает.

    Можно всегда найти то, что тебе не позволило что-то сделать. Но знаменитый тренер Анатолий Тарасов, папа Татьяны Анатольевны, говорил: «Искать дерьмо надо в себе».

    И не надо говорить, что он два года не выступал. Ему кто-то не давал выступать? Держал? Да, он здесь не попал в сильнейшую разминку в короткой программе. Но в 2012 году Евгений Плющенко на чемпионате Европы вообще в короткой программе выступал в первой разминке, но это не помешало ему выиграть.

    Так что надо рот закрывать и идти доказывать на льду свое превосходство», – сказал Ягудин.

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