Алексей Ягудин: «Не надо говорить, что Ковтун два года не выступал. Плохому танцору известно что мешает»

Олимпийский чемпион считает, что российский фигурист Максим Ковтун не должен искать оправданий за падение в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.

После проката Ковтун, занимающий пятое место, отметил, что на него повлиял двухлетний перерыв в выступлениях на крупных стартах.

«Отвечу Максиму Ковтуну поговоркой: плохому танцору известно что мешает.

Можно всегда найти то, что тебе не позволило что-то сделать. Но знаменитый тренер Анатолий Тарасов, папа Татьяны Анатольевны, говорил: «Искать дерьмо надо в себе».

И не надо говорить, что он два года не выступал. Ему кто-то не давал выступать? Держал? Да, он здесь не попал в сильнейшую разминку в короткой программе. Но в 2012 году Евгений Плющенко на чемпионате Европы вообще в короткой программе выступал в первой разминке, но это не помешало ему выиграть.

Так что надо рот закрывать и идти доказывать на льду свое превосходство», – сказал Ягудин.