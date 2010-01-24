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    Максим Ковтун: «Когда вышел на лед, понял, что двухлетний пропуск соревнований такого уровня не мог не сказаться»

    Теги сборная России чемпионат Европы мужское катание Максим Ковтун Спорт-Экспресс Фигурное катание

    Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Минске (87,70 балла). 

    «Season best (лучший результат сезона – Sports.ru) радует не так, как хотелось бы. Когда вышел на лед, то понял, что двухлетний пропуск соревнований подобного уровня не мог не сказаться. Целенаправленно готовились к чемпионату, было большое желание показать себя по максимуму. Наверное, нужно было это немножко ускорить в себе. 

    Я настроен бороться до конца», – сказала Ковтун. 

    «Наверное, нужно было усмирить в себе эти эмоции и просто делать свою работу. Обидно, что не получился сегодня самый стабильный элемент, который делал на тренировках из ста сто. Но уже на заходе на второй четверной я полностью отдавал отчет своим действиям.

    Можно выделить плюс – я делал свое дело до конца, боролся – скорее всего, я научился переламывать себя, и тот объем работы, который мы делаем на тренировках, позволяет в экстренных случаях собирать себя в кулак и делать элементы дальше.

    Сейчас я впервые за большое количество лет чувствую, что начинаю все заново. Но на этом старте меня удовлетворил бы только максимально качественный результат, две чистые программы», – цитирует Ковтуна ТАСС. 

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