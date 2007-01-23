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    Владимир Морозов: «Прокат нормальный, но это не те баллы, которые мы должны были получать»

    Теги сборная России чемпионат Европы сборная Франции Ванесса Джеймс пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Морган Сипре Фигурное катание

    Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Европы в Миснке (2-е место).

    Россияне уступают французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре 2,65 балла.

    «Прокат нормальный, но была единственная грубая ошибка на прыжке, и она была сильно наказуема. Это не те баллы, которые мы должны были получать. Сейчас отдохнем, выспимся и будем кататься с чистого листа.

    Все еще возможно, мы не видим преград, которые помешали бы отыграть отставание от Джеймс и Сипре. Настроимся и будем катать. Для нас нет разницы, есть сильные соперники или нет, у нас сильное содержание программы, сильные элементы, настраиваемся на свою программу», – рассказал Морозов.

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