Владимир Морозов: «Прокат нормальный, но это не те баллы, которые мы должны были получать»

Российский фигурист , выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Европы в Миснке (2-е место).

Россияне уступают французам и Моргану Сипре 2,65 балла.

«Прокат нормальный, но была единственная грубая ошибка на прыжке, и она была сильно наказуема. Это не те баллы, которые мы должны были получать. Сейчас отдохнем, выспимся и будем кататься с чистого листа.

Все еще возможно, мы не видим преград, которые помешали бы отыграть отставание от Джеймс и Сипре. Настроимся и будем катать. Для нас нет разницы, есть сильные соперники или нет, у нас сильное содержание программы, сильные элементы, настраиваемся на свою программу», – рассказал Морозов.