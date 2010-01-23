Илья Авербух: «Загитова сейчас переживает непростой момент – было видно, что ее немного лихорадит»

Известный хореограф прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.

идет первой, Софья Самодурова – 2-й, Станислава Константинова – 11-й.

«Конечно, Алина сейчас переживает непростой момент – было видно, что ее немного лихорадит. Но она борется, сражается, в очередной раз показала себя бойцом. Пусть и были небольшие помарки – это спортивная история. Приятно, что она лидирует с таким отрывом.

Соня – молодец, идет своей дорогой, у нее есть свои задачи на каждый турнир, и она их решает. Видно профессионализм профессора Мишина, что они работают в унисон, в одном тандеме – мне это очень нравится.

Я за нее особенно болею, и надеюсь, что в произвольной программе будет результат, который позволит ей впервые попасть на пьедестал почета чемпионата Европы. На какую ступень – не будем загадывать. Можно сказать только, что у Сони есть шанс побороться за любую награду.

Что касается Константиновой, то это не первая ее неудача, но не все потеряно – она сильная фигуристка. Однако в свете предстоящего чемпионата мира в Японии ее позиции наиболее уязвимы», – рассказал Авербух.