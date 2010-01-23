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    Илья Авербух: «Загитова сейчас переживает непростой момент – было видно, что ее немного лихорадит»

    Теги Илья Авербух сборная России чемпионат Европы женское катание Станислава Константинова Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.

    Алина Загитова идет первой, Софья Самодурова – 2-й, Станислава Константинова – 11-й.

    «Конечно, Алина сейчас переживает непростой момент – было видно, что ее немного лихорадит. Но она борется, сражается, в очередной раз показала себя бойцом. Пусть и были небольшие помарки – это спортивная история. Приятно, что она лидирует с таким отрывом.

    Соня – молодец, идет своей дорогой, у нее есть свои задачи на каждый турнир, и она их решает. Видно профессионализм профессора Мишина, что они работают в унисон, в одном тандеме – мне это очень нравится.

    Я за нее особенно болею, и надеюсь, что в произвольной программе будет результат, который позволит ей впервые попасть на пьедестал почета чемпионата Европы. На какую ступень – не будем загадывать. Можно сказать только, что у Сони есть шанс побороться за любую награду.

    Что касается Константиновой, то это не первая ее неудача, но не все потеряно – она сильная фигуристка. Однако в свете предстоящего чемпионата мира в Японии ее позиции наиболее уязвимы», – рассказал Авербух.

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