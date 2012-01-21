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    Заместитель гендиректора РУСАДА – о словах Шаботовой про допинг: «Это не пройдет незамеченным, конкретные меры будут предприняты»

    Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание Маргарита Пахноцкая Анастасия Шаботова Фигурное катание

    Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о влиянии допинга на стабильность выступлений в фигурном катании. 

    «Это печально, и мое возмущение еще в том, что в таком возрасте человек не до конца сформирован мыслительно и эмоционально. Эта девушка может излишне показать себя, погорячиться, хотя на самом деле так не думать. Тогда вопрос к родителям, тренерам, педагогам и федерации.

    Данная ситуация никуда не годится, ведь это даже может повлиять на формирование антидопинговой культуры подписчиков спортсменки, некоторые из которых дальше пойдут в профессиональный спор.

    У нее нет электронного сертификата, ни в каких очных семинарах она не участвовала. Это никоим образом не пройдет незамеченным, конкретные меры обязательно будут предприняты.

    Во многих ситуациях – не только в спорте, но и в жизни – такая безответственность может привести к очень серьезным последствиям, поэтому просто так пропускать это нельзя», – заявила Пахноцкая. 

    13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой

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