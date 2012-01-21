Заместитель гендиректора РУСАДА – о словах Шаботовой про допинг: «Это не пройдет незамеченным, конкретные меры будут предприняты»

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о влиянии допинга на стабильность выступлений в фигурном катании.

«Это печально, и мое возмущение еще в том, что в таком возрасте человек не до конца сформирован мыслительно и эмоционально. Эта девушка может излишне показать себя, погорячиться, хотя на самом деле так не думать. Тогда вопрос к родителям, тренерам, педагогам и федерации.

Данная ситуация никуда не годится, ведь это даже может повлиять на формирование антидопинговой культуры подписчиков спортсменки, некоторые из которых дальше пойдут в профессиональный спор.

У нее нет электронного сертификата, ни в каких очных семинарах она не участвовала. Это никоим образом не пройдет незамеченным, конкретные меры обязательно будут предприняты.

Во многих ситуациях – не только в спорте, но и в жизни – такая безответственность может привести к очень серьезным последствиям, поэтому просто так пропускать это нельзя», – заявила Пахноцкая.

13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой