Тренер Шаботовой: «Насте задавали в соцсетях непонятные вопросы. Я даже не исключаю, что ее могли провоцировать, а она на это повелась»

Тренер Светлана Панова прокомментировала высказывание о допинге своей 13-летней ученицы Анастасии Шаботовой.

Шаботова в эфире в инстаграме заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании нужно употреблять «правильный допинг».

– Девушка пошутила про фигуристов на допинге или она всерьез так считает?

– Конечно, пошутила. Давайте говорить откровенно, Настя еще дитя. Мне сейчас звонят и говорят: «Она больная или дура?» Понимаете, есть дети, которые уже взрослые, и опережают свой паспортный и биологический возраст. А Настя – залюбленный ребенок и воспитывается именно как дитя. У нее абсолютно нормальные, хорошие родители.

Мое мнение такое. Девочка вела прямой эфир, ей задавали наводящие вопросы, и по своей глупости она ответила таким образом. Ей даешь витамин C от кашля, а девочка считает, что это допинг (смеется). Проблема в том, что родители упустили момент ведения прямых эфиров. Мы говорили фигуристам: «Думайте, что вы говорите, шутите и потом выкладываете. Есть куча журналистов, злых людей, которые из глупого и безобидного сотворят что-то печальное, и вы подставите себя и других людей».

– В каком состоянии сейчас Шаботова? Поняла, что сделала?

– Она даже не поняла ничего. Настя нормально откатала сегодняшнюю тренировку. Кто воспринимает это плохо и у кого предынфарктное состояние, так это у ее мамы с папой. Они к ней очень внимательны. Это не ребенок, которого родители привезли на тренировку, бросили и уехали на работу. Мама находится на занятиях, следит за ней. Ей просто задавали в соцсетях непонятные вопросы. Я даже не исключаю, что ее могли провоцировать, а она на это повелась.

– Какие-то меры дисциплинарного характера примете?

– Понятно, что с моей стороны, со стороны руководства реакция последует. Не будет так, что она ошиблась и ее простили. Но понимаете, что это 13-летний ребенок? Ее казнить, убить? Понятно, что мне придется отчасти отвечать. Но усыновить, удочерить фигуристов я не могу. Есть родители, они должны следить за личными страницами и контролировать подобные моменты, – сказала Панова.

13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой