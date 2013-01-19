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    Елизавета Туктамышева: «Меня можно назвать пожилой фигуристкой. Не знаю, сколько еще сезонов выдержит мое здоровье»

    Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

    Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на будущее.

    Туктамышева пропустила чемпионат России из-за воспаления легких и не отобралась на чемпионат Европы.

    О деньгах

    «Если кататься хорошо, как в этом сезоне, то сумма приходит с призовых. Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая. Или ездишь на шоу – самое распространенное, на чем фигуристы зарабатывают.

    Когда у меня перерыв между соревнованиями и когда у меня есть силы и здоровье – то я тоже езжу. Там много можно заработать. На неплохую машину, если месяц на гастролях кататься».

    О непопадании на чемпионат Европы

    «Насчет ЧЕ – да, действительно расстроилась, было неприятно. Неприятное состояние. Головой понимала, что не успею восстановиться, хотя очень хотелось поехать. Но такова жизнь».

    О завершении карьеры

    «Мы все видим, как омолодилось фигурное катание, так что меня можно назвать пожилой в этом виде спорта. Я не знаю, сколько еще мое здоровье выдержит – сезон или два. Но это все равно считается концом карьеры, я ведь уже давно катаюсь – десять лет», – рассказала Туктамышева в прямом эфире инстаграма Марии Командной.

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