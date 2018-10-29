Медведева и певец Костов поставили совместный номер для Первого канала

Российская фигуристка и певец Кристиан Костов поставили совместный номер для первого канала.

Номер покажут в новогоднюю ночь.

«Желаем вам провести этот праздник в кругу семьи и близких друзей! И мы с Кристианом Костовым и Первым каналом постарались добавить вам капельку новогоднего настроения», – написала Медведева.

«Всех с наступающим Новым годом! Я знаю, что вам не до «итогов года», потому что вы все сейчас готовитесь к празднику и так далее.



Просто хотелось вам сказать, что у нас с Женей Медведевой для вас есть новогодний подарок! Включайте сегодня Первый Канал в новогоднюю ночь и вы первыми увидите наш совместный номер», – отметил Костов.