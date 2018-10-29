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    Медведева и певец Костов поставили совместный номер для Первого канала

    Теги телевидение сборная России видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева и певец Кристиан Костов поставили совместный номер для первого канала.

    Номер покажут в новогоднюю ночь.

    «Желаем вам провести этот праздник в кругу семьи и близких друзей! И мы с Кристианом Костовым и Первым каналом постарались добавить вам капельку новогоднего настроения», – написала Медведева.

    «Всех с наступающим Новым годом! Я знаю, что вам не до «итогов года», потому что вы все сейчас готовитесь к празднику и так далее.

    Просто хотелось вам сказать, что у нас с Женей Медведевой для вас есть новогодний подарок! Включайте сегодня Первый Канал в новогоднюю ночь и вы первыми увидите наш совместный номер», – отметил Костов.

     
     
     
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    Желаем вам провести этот праздник в кругу семьи и близких друзей! И мы с @kristian_kostov_official и @1tv постарались добавить вам капельку новогоднего настроения❄️❤️⛸ . . . Всех с наступающим Новым годом! Я знаю, что вам не до «итогов года», потому что вы все сейчас готовитесь к празднику и тд Просто хотелось вам сказать, что у нас с Женей @jmedvedevaj для вас есть новогодний подарок! Включайте сегодня Первый Канал в новогоднюю ночь и вы первыми увидите наш совместный номер🙏 #самыйлучшийновыйгод #новогодняяночьнапервом

    Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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