Медведева и певец Костов поставили совместный номер для Первого канала

Российская фигуристка Евгения Медведева и певец Кристиан Костов поставили совместный номер для первого канала.
Номер покажут в новогоднюю ночь.
«Желаем вам провести этот праздник в кругу семьи и близких друзей! И мы с Кристианом Костовым и Первым каналом постарались добавить вам капельку новогоднего настроения», – написала Медведева.
«Всех с наступающим Новым годом! Я знаю, что вам не до «итогов года», потому что вы все сейчас готовитесь к празднику и так далее.
Просто хотелось вам сказать, что у нас с Женей Медведевой для вас есть новогодний подарок! Включайте сегодня Первый Канал в новогоднюю ночь и вы первыми увидите наш совместный номер», – отметил Костов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Желаем вам провести этот праздник в кругу семьи и близких друзей! И мы с @kristian_kostov_official и @1tv постарались добавить вам капельку новогоднего настроения❄️❤️⛸ . . . Всех с наступающим Новым годом! Я знаю, что вам не до «итогов года», потому что вы все сейчас готовитесь к празднику и тд Просто хотелось вам сказать, что у нас с Женей @jmedvedevaj для вас есть новогодний подарок! Включайте сегодня Первый Канал в новогоднюю ночь и вы первыми увидите наш совместный номер🙏 #самыйлучшийновыйгод #новогодняяночьнапервом