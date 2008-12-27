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    Серафима Саханович: «Медведева не будет улыбаться в лицо, а за спиной говорить гадости»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Серафима Саханович Фигурное катание

    Российская фигуристка Серафима Саханович поделилась мнением насчет характера двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

    «Мне кажется, у нас похожие характеры в плане спорта. То, что я сделаю на тренировке все, пока не сдохну. И мы виним себя сами. Если у нас что-то не получается, мы приходим домой и нас не надо ругать, сами бьемся головой об стену, если что-то недоработали и что-то не получилось.

    Женя – очень веселый, очень жизнелюбивый, очень трудолюбивый человек. Она всегда может поднять мне настроение, просто своим голосовым сообщением. Ей можно доверять. Это самое главное.

    В дружбе самое главное знать, что этот человек никому ничего не расскажет, что ты ему рассказываешь, он тебя не предаст, не сплетничает о тебе за спиной. Важно, что она может держать мой секрет у себя. Женя такой человек, она не будет улыбаться в лицо и говорить за спиной гадости. Она никогда так не сделает, я ее знаю», – сказала Саханович в программе «Фигурвью».

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