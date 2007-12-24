Татьяна Тарасова: «Повысила бы возрастной ценз в женском катании до 16 лет»

Известный тренер считает, что стоит повысить возрастной ценз в женском катании до 16 лет.

«Мы должны подчиняться тому, что сделано ISU. Может быть, это неправильно, но если есть такие правила, к ним вернутся только через четыре года. Мы могли бы это изменить, если бы готовились к этому вопросу. Никто не готовился, но я бы конечно на год повысила, до 16 лет. Не больше.



Мы дали бы возможность и девочкам окрепнуть, и тем девочкам, которые делали нам историю, дали бы возможность закончить по-человечески. И что-то выучить за это время. Но сейчас это не тот вопрос, который нас должен волновать. Через четыре года будет наверняка стоять этот вопрос, и никто не знает, как страны проголосуют», – рассказала Тарасова.

Идея возрастного ценза в женском катании глупее, чем песни Бузовой. Перестаньте