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    Алена Леонова: «Надеюсь, Туктамышеву возьмут на чемпионат Европы, она это заслужила»

    Теги сборная России чемпионат Европы чемпионат России Алена Леонова Елизавета Туктамышева женское катание Софья Самодурова Фигурное катание

    Российская фигуристка Алена Леонова надеется, что чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева попадет в состав команды на чемпионате Европы-2019.

    Туктамышева пропускала отборочный чемпионат России из-за болезни.

    «Если говорить о составе сборной, то я, несмотря на результаты чемпионата России, рассмотрела бы кандидатуру Лизы Туктамышевой.

    Обычно третье место выносится на решение тренерского состава, федерации, я надеюсь на это, потому что Лиза заслужила.

    Хотя Соня Самодурова тоже мне сегодня понравилась, откатала достойно. Она тоже заслуживает места в сборной, вообще хочется, чтобы все поехали!» - сказала Леонова.

    Туктамышева пропустит чемпионат России. Возьмут ли ее на Евро-2019?

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