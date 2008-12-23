Алена Леонова: «Надеюсь, Туктамышеву возьмут на чемпионат Европы, она это заслужила»

Российская фигуристка Алена Леонова надеется, что чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева попадет в состав команды на чемпионате Европы-2019.
Туктамышева пропускала отборочный чемпионат России из-за болезни.
«Если говорить о составе сборной, то я, несмотря на результаты чемпионата России, рассмотрела бы кандидатуру Лизы Туктамышевой.
Обычно третье место выносится на решение тренерского состава, федерации, я надеюсь на это, потому что Лиза заслужила.
Хотя Соня Самодурова тоже мне сегодня понравилась, откатала достойно. Она тоже заслуживает места в сборной, вообще хочется, чтобы все поехали!» - сказала Леонова.
Туктамышева пропустит чемпионат России. Возьмут ли ее на Евро-2019?