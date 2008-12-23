Алена Леонова: «Надеюсь, Туктамышеву возьмут на чемпионат Европы, она это заслужила»

Российская фигуристка Алена Леонова надеется, что чемпионка мира-2015 попадет в состав команды на чемпионате Европы-2019.

Туктамышева пропускала отборочный чемпионат России из-за болезни.

«Если говорить о составе сборной, то я, несмотря на результаты чемпионата России, рассмотрела бы кандидатуру Лизы Туктамышевой.

Обычно третье место выносится на решение тренерского состава, федерации, я надеюсь на это, потому что Лиза заслужила.

Хотя Соня Самодурова тоже мне сегодня понравилась, откатала достойно. Она тоже заслуживает места в сборной, вообще хочется, чтобы все поехали!» - сказала Леонова.

Туктамышева пропустит чемпионат России. Возьмут ли ее на Евро-2019?