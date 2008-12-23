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    Олег Васильев: «Маленьких девочек не стоит допускать до чемпионата России. Психологические срывы взрослых фигуристок никому пользы не принесут»

    Теги Олег Васильев сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Заслуженные тренер России Олег Васильев прокомментировал итоги женского турнира на чемпионате страны по фигурному катанию.

    «Я уже говорил: мое мнение, что маленьких девочек не стоит допускать до чемпионата России. Чемпионат Европы буквально через три недели, и психологические срывы наших взрослых девушек никому пользы не принесут.

    У юниоров достаточно стартов в сезоне, чтобы держать форму и учиться соревноваться. А чемпионат России среди взрослых должен быть чемпионатом России среди взрослых. И результаты еще раз подтверждают мои слова: это никому не нужно», – сказал Васильев.

    Специалист также поделился мнением насчет срывов элементов олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

    «Маленькие девочки совсем здесь ни при чем. У каждой сложная психологическая ситуация, да и вообще спорт сегодня находится на грани человеческих возможностей, и фигурное катание в частности.

    И то, что происходят такие срывы буквально на ровном месте, есть показатель того, что спортсмены ходят по краю пропасти», – добавил он.

    14-летние расправились с Загитовой и Медведевой. Кажется, у нас перебор топ-фигуристок

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