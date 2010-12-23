Илья Авербух: «Медведевой и Загитовой нужно кардинально прибавить в технической базе»

Хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении на чемпионате России олимпийской чемпионки Алины Загитовой (5-е место) и двукратной чемпионки мира (7-е место).

«Думаю, что всех девочек немного загнали колоссально повышенным вниманием. Могу представить, какая сложная была обстановка на чемпионате России. На каждом спортсмене, особенно на лидерах, висит тяжелый груз ответственности, ведь вершину атакуют амбициозные юниорки.

Конечно, Загитова видит их каждый день на тренировках, но, так или иначе, на соревнованиях все чувствуется по-другому. К тому же, уровень техники, который показывают девочки, занимающие места с первого по десятое такой, что на чемпионате мира и не снилось.

Наверное, у Алины просто случился психологический сбой и наложилась усталость из-за участия на этапах и в финале , это не могло не сказаться.

– Медведева сегодня вновь упала, но казалось, что она настроена уже более позитивно, чем раньше, да и выступила относительно неплохо. Она начинает возвращаться?

– В общем, Женя всегда каталась более-менее ровно, но ошибки в короткой программе не позволили ей догонять в произвольной. Сейчас сложнее всего рассуждать, потому что у Медведевой сейчас наступит тяжелый период – ей надо не просто вернуться на уровень той Жени Медведевой, которую мы все знаем. Этого недостаточно для побед прямо сейчас.

Жене нужно кардинально прибавить в технической базе, разучить более трудные каскады, значительно усложнить свою программу, если она хочет побеждать. Это большой вызов, причем не только для Медведевой, но и для Загитовой в следующем году», – сказал Авербух.

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