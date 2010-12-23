Анна Щербакова: «Никаких эмоций после победы над Медведевой и Загитовой нет»

Чемпионка России-2019 Анна Щербакова заявила, что не испытывает особых эмоций из-за того, что в Саранске обошла олимпийскую чемпионку и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Очень приятно было поехать на чемпионат России среди взрослых, но мысли были только о том, как откатать чисто. Прогнозов не делала. Подход ко всем соревнованиям одинаковый, и всегда задача стоит откатать чисто, а подготовка почти никак не меняется.

Наверное, никаких эмоций после победы над чемпионкой мира и победительницей нет. Мне приятно, что я выполнила свою программу.

Почему российские юниорки такие сильные? Думаю, все зависит от работы. Главное – работать и работать.

Нам очень помогает тренер, и все складывается в результат. Все благодаря тренерскому составу. Именно они помогают нам каждый день становиться сильнее», – сказала Щербакова.

Дуэль Медведевой и Загитовой живет последний сезон. Наши суперюниорки уже сильнее