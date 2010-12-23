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    Анна Щербакова: «Никаких эмоций после победы над Медведевой и Загитовой нет»

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

    Чемпионка России-2019 Анна Щербакова заявила, что не испытывает особых эмоций из-за того, что в Саранске обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. 

    «Очень приятно было поехать на чемпионат России среди взрослых, но мысли были только о том, как откатать чисто. Прогнозов не делала. Подход ко всем соревнованиям одинаковый, и всегда задача стоит откатать чисто, а подготовка почти никак не меняется.

    Наверное, никаких эмоций после победы над чемпионкой мира и победительницей Олимпиады нет. Мне приятно, что я выполнила свою программу.

    Почему российские юниорки такие сильные? Думаю, все зависит от работы. Главное – работать и работать.

    Нам очень помогает тренер, и все складывается в результат. Все благодаря тренерскому составу. Именно они помогают нам каждый день становиться сильнее», – сказала Щербакова. 

    Дуэль Медведевой и Загитовой живет последний сезон. Наши суперюниорки уже сильнее

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