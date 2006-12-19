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    Загитова прилетит на чемпионат России в Саранск утром 20 декабря

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Татьяна Фладе Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прилетит в Саранск на чемпионат России утром 20 декабря.

    «Для всех, кто волнуется из-за отсутствия Загитовой на тренировке – у нее все хорошо, она прилетит в Саранск в четверг утром», – написала пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ISU) Татьяна Фладе.

    Вторая тренировка на ЧР у женщин пройдет завтра в 10.30 по московскому времени. Третья тренировка и короткая программа состоятся 21 декабря.

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