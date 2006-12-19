Загитова прилетит на чемпионат России в Саранск утром 20 декабря

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию прилетит в Саранск на чемпионат России утром 20 декабря.

«Для всех, кто волнуется из-за отсутствия Загитовой на тренировке – у нее все хорошо, она прилетит в Саранск в четверг утром», – написала пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ISU) .

Вторая тренировка на ЧР у женщин пройдет завтра в 10.30 по московскому времени. Третья тренировка и короткая программа состоятся 21 декабря.

Медведеву и Загитову стравила пресса. Все верно, так и должно быть