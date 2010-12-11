Мария Бутырская: «Не вижу преград для роста Загитовой. Сейчас она выступает не на грани возможностей»

Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская считает, что олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова может усложнить свои программы.

«Никаких слухов из ее тренировочного лагеря пока не просачивалось. Скажем, нигде не говорилось, что она прыгает тройной аксель. Это неудивительно, ведь занятия у Этери Тутберидзе всегда проходят в закрытом режиме.

Но я не вижу преград для роста у Алины. На мой взгляд, Загитова сейчас выступает не на грани возможностей. Она легко исполняет все свои тройные прыжки, с правильной техникой делает двойной аксель. Так что возможно все. К этому нужно стремиться», – сказала Бутырская.

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