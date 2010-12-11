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    Мария Бутырская: «Не вижу преград для роста Загитовой. Сейчас она выступает не на грани возможностей»

    Теги сборная России Мария Бутырская женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская считает, что олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова может усложнить свои программы.

    «Никаких слухов из ее тренировочного лагеря пока не просачивалось. Скажем, нигде не говорилось, что она прыгает тройной аксель. Это неудивительно, ведь занятия у Этери Тутберидзе всегда проходят в закрытом режиме.

    Но я не вижу преград для роста у Алины. На мой взгляд, Загитова сейчас выступает не на грани возможностей. Она легко исполняет все свои тройные прыжки, с правильной техникой делает двойной аксель. Так что возможно все. К этому нужно стремиться», – сказала Бутырская.

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