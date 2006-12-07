Елизавета Туктамышева: «Выходила на короткую немножко несобранной, поэтому и случилась ошибка на акселе»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в короткой программе в финале , где она стала третьей.

«На этапах Гран-при я выступала лучше, но я должна через это пройти, чтобы больше уверенности у меня появилось.

Выходила сегодня немножко несобранной я, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. В середине программы немножко потерялась. Почему не собралась? Ну, откуда я знаю. Такой вот человек. Раз, и вышла из колеи.

Много факторов сказалось, много слов можно найти, но, чтобы мобилизовать себя... Я не смогла этого сделать. Скоро чемпионат России, и мы акцент делаем на нем, потому что это самый важный старт сезона на этот момент», – сказала Туктамышева.

«Мы не роботы, я немного устала. Но я рада, что, несмотря на усталость, я боролось. Это, вероятно, было самое сложное выступление в этом сезоне», – цитирует россиянку сайт ISU.