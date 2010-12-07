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    Алина Загитова: «Чуть-чуть перенервничала в короткой. Ноги были ватными»

    Теги сборная России Гран-при финал Гран-при женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как сложилась для нее короткая программа в финале Гран-при, где она стала второй.

    «Я знала, что в Финале Гран-при выступают шесть сильнейших спортсменок, и этот финал – один из самых сложных стартов в сезоне. Поэтому настраивалась на хороший прокат.

    Чуть-чуть перенервничала я, может быть. Ноги ватными были. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но не самый идеальный мой прокат был.

    Сейчас я пытаюсь сделать очень много прыжков, чтобы свое тело заставить прыгать и почувствовать, где и что нужно поменять, где вытянуться, где, наоборот, отпустить себя», – сказала Загитова.

    «Я еще не видела протоколы, так что не знаю, какие оценки поставили мне судьи. Я выполнили все элементы, но я сделала их не так легко, как могу. При лучшем катании, я могу набирать больше баллов», – цитирует фигуристку сайт ISU.

    Опрос

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