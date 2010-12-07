Алина Загитова: «Чуть-чуть перенервничала в короткой. Ноги были ватными»

Олимпийская чемпионка рассказала о том, как сложилась для нее короткая программа в финале Гран-при, где она стала второй.

«Я знала, что в Финале Гран-при выступают шесть сильнейших спортсменок, и этот финал – один из самых сложных стартов в сезоне. Поэтому настраивалась на хороший прокат.

Чуть-чуть перенервничала я, может быть. Ноги ватными были. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но не самый идеальный мой прокат был.

Сейчас я пытаюсь сделать очень много прыжков, чтобы свое тело заставить прыгать и почувствовать, где и что нужно поменять, где вытянуться, где, наоборот, отпустить себя», – сказала Загитова.

«Я еще не видела протоколы, так что не знаю, какие оценки поставили мне судьи. Я выполнили все элементы, но я сделала их не так легко, как могу. При лучшем катании, я могу набирать больше баллов», – цитирует фигуристку сайт ISU.