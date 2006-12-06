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    Даниил Глейхенгауз: «Хочется, чтобы в интернете было поменьше всяких комментариев о Загитовой. Но мы не можем запретить ей их читать»

    Теги сборная России финал Гран-при женское катание соцсети Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

    Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о подготовке олимпийской чемпионки Алины Загитовой к финалу Гран-при в Ванкувере.

    «Настрой хороший, после перелета провели достаточно хорошую тренировку. Ни разу не упала, так что это не может не радовать. По ней было видно, что ее все устраивает и ей комфортно.

    В последнее время и в интернете, и везде было много всяких комментариев, разговоров. Хочется, чтобы этого было поменьше. Она достаточно юная, и ей бы просто было легче тренироваться и доставлять удовольствие людям, не переживать, кому она нравится, а кому нет.

    Мы не можем ей запретить что-то читать, а что-то нет, все равно у всех есть телефоны, интернет и так далее. Просто мы обсуждаем некоторые моменты, стараемся донести, на что надо обращать внимание на что не надо.

    Все равно мы ее окружаем сзаботой и теплом, кроме тренерских наставлений, стараемся еще и как родители быть для нее», – сказал Глейхенгауз.

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