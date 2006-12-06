Даниил Глейхенгауз: «Хочется, чтобы в интернете было поменьше всяких комментариев о Загитовой. Но мы не можем запретить ей их читать»

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о подготовке олимпийской чемпионки Алины Загитовой к финалу Гран-при в Ванкувере.

«Настрой хороший, после перелета провели достаточно хорошую тренировку. Ни разу не упала, так что это не может не радовать. По ней было видно, что ее все устраивает и ей комфортно.

В последнее время и в интернете, и везде было много всяких комментариев, разговоров. Хочется, чтобы этого было поменьше. Она достаточно юная, и ей бы просто было легче тренироваться и доставлять удовольствие людям, не переживать, кому она нравится, а кому нет.

Мы не можем ей запретить что-то читать, а что-то нет, все равно у всех есть телефоны, интернет и так далее. Просто мы обсуждаем некоторые моменты, стараемся донести, на что надо обращать внимание на что не надо.

Все равно мы ее окружаем сзаботой и теплом, кроме тренерских наставлений, стараемся еще и как родители быть для нее», – сказал Глейхенгауз.