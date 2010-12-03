Защитник «Зенита» Луиш Нету провел тренировку с Туктамышевой и Мишиным

Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету в рамках благотворительного проекта встал на коньки и провел тренировку с чемпионкой мира по фигурному катанию Елизаветой Туктамышевой и известным тренером Алексеем Мишиным.

Благотворительный проект петербургского клуба «Давай-давай» и «Русфонд» помогли собрать деньги на помощь 9-месячному малышу, а в благодарность за это Луиш Нету на сутки стал фигуристом.

«Тренировка получилась отличной, я получил хороший опыт. Мне было немного сложновато, но это в основном из-за страха — с равновесием у меня все в порядке. «Давай-давай» — отличный проект, в нем уже поучаствовали многие игроки «Зенита», и я счастлив, что оказался в их числе.

К нам, футболистам, приковано общественное внимание, и мы должны использовать это во благо, пытаться сделать мир лучше. Я благодарен организаторам за то, что они выбрали меня, и я смог помочь еще одному прекрасному ребенку», — рассказал Нету.

«Все прошло прекрасно, Луиш, как и подобает футболисту, крепко стоял на ногах и ни разу не упал. Мне было очень приятно познакомиться, и думаю, что через пять занятий он сможет уверенно стоять на коньках. Здорово, что у «Зенита» есть проект «Давай-давай», который помогает детям. Мне было очень приятно в нем поучаствовать», — отметила Туктамышева.

Совместная тренировка состоялась в спортивном комплексе «Юбилейный» после победы «Зенита» над «Копенгагеном» (1:0) в Лиге Европы.