Спортивный психолог: «Мы гордимся Овечкиным и Шараповой, но Медведеву считаем предателем. Откуда столько ненависти?»

Известный спортивный психолог, доктор медицинских наук Вадим Гущин поделился мнением об отношении российских болельщиков к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Что такое предательство? Это когда наносишь вред своей стране, своим близким. Скажите, какой вред нанесла нам Медведева, когда перешла тренироваться к Орсеру? Спортсмен пытается вернуться на первые позиции, добиться чего-то. Какие нормы морали она этим нарушила? А те наши хоккеисты, которые играют в Канаде, – они чьи? Мы тоже радуемся их успехам или считаем предателями?

Почему мы того же Овечкина на руках носим? Почему гордимся теннисисткой Шараповой? По справедливости, как минимум, мы должны быть нейтральными, если не поддерживаем ее. Вот сменит гражданство – а мы ее сами своим отношением подталкиваем к этому изо всех сил – тогда не поддерживайте, можете даже против болеть. Но сейчас-то откуда столько ненависти?

Женя по-прежнему гордость страны, по-прежнему двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады. Не могу понять, у нас что много таких спортсменов с высоким уровнем достижений?



Да, фигурное катание – не самый добрый вид спорта, особой любви за долгие годы наблюдений со стороны я в нем не увидел, это очень жестокий мир. Наверное, существовали и существуют в нем какие-то подводные течения, интриги. Не уверен, что сама Женя додумалась до того, что во всем виновен тренер, больше похоже на то, что ей это подсказали доброхоты...

Но сейчас бурлит злобой не только сам мир фигурного катания. Журналисты, которые заводят и радуют нас новостями – «Ой, Медведева опять упала. Медведева не попала в финал «Гран-при». Ребят, а вам-то какая радость от того, что наша российская спортсменка упала, не попала?

Любое серьезное решение дорогого стоит – это выбор, который не бывает однозначным. Врать, что есть в спортивной жизни простые решения, тем более на высоком уровне – нечестно. Победы стоят нервов, пота, крови, порой здоровья и близких. Объяснить бы это все нашим замечательным зрителям! Ведь по-хорошему мы должны если не посочувствовать Жене, то хотя бы пожелать всего хорошего.

Любимые люди расстаются, это не значит, что нужно обвинять ушедшего во всех смертных грехах. Ты же был с ним долго, значит, он хороший, заслуживал этого. Так и надо, по-моему, относиться к работающим за границей спортсменам – как к временно ушедшим любимым», – рассказал Гущин.

«Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

В фигурном катании скоро подерутся болельщики. Даже в футболе нет столько злости