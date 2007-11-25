Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алексей Урманов о критике Медведевой: «Сегодня поддерживаем, завтра человек споткнулся – мы его сразу уничтожаем»

    Теги Алексей Урманов сборная России Гран-при Internationaux de France женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Олимпийский чемпион-1994 по фигурному катанию Алексей Урманов считает, что Евгения Медведева не заслуживает критики после неудачного выступления на этапе Гран-при во Франции (4-е место).

    «Обрушивать свое негодование на Евгению можно сколько угодно. Сегодня поддерживаем, завтра человек споткнулся – мы его сразу уничтожаем: ты же не должен ошибаться, ты такой сильный. Считаю, что это неправильно. Наоборот если болеешь за какого-то фигуриста или другого спортсмена – иди с ним до конца. В сложные моменты нужно поддержать, найти правильные слова.

    На то, что есть ошибки и сложности, тоже есть свои причины. Нужно понять, что и как, и исправляться. К тому же конец света не случился. Сегодня тяжело, есть трудности у Евгении. Это всем понятно, включая саму Женю. На то и жизнь, и спортивная карьера на высочайшем уровне – это сложности, преодоление каких-то преград. Пока Женя притирается к другому тренеру, к другой стране, к другому быту», – рассказал Урманов.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться