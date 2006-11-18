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    Алина Загитова: «Многие говорили, что можно бросать спорт после победы на Олимпиаде. Но я хотела продолжать»

    Теги чемпионат мира сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

    Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как приняла решение не делать паузу после олимпийского сезона.

    «После (проката на ЧМ-2018) я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась.

    А название напитка можно озвучить?

    – Нет.

    Алкогольный?

    – Нет, конечно. Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Но потом я бегала, чтобы сбросить то, что я наела.

    Конечно, я хотела дальше продолжать, потому что многие говорили: ну все, она Олимпиаду выиграла, ей можно бросать... Но меня это, наоборот, подстегивало, я хотела продолжать дальше заниматься.

    В том плане мне помогла Этери Георгиевна, она помогла мне не расслабиться, взять себя в руки, потому что после чемпионата мира, конечно, мое подсознание подкосилось. Что я будут дальше делать? Было очень много всяких мыслей, которые ушли.

    То есть все же возникала мысль о том, чтобы пропустить сезон?

    – Нет, конечно. Такого не было.

    Этери Георгиевна дает спортсменам принять решение самим. Она может только помочь морально, сказать где-то нужные слова, мотивирующие. От разговора с ней у меня постоянно появляется стимул идти дальше», – сказала Загитова.

    Загитова вышла в финал Гран-при. Там – первая встреча с Медведевой?

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