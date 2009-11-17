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    Этери Тутберидзе: «Прошлым летом Загитова убежала от нас в коньках на поле. Мы ее выловили, убедили, что надо продолжать кататься»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

    Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала об особенностях своей работы.

    О проблемах с Загитовой прошлым летом

    «Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой».

    О мотивации

    «Мне нравится это, нравится, когда я говорю девчонкам: «Вот ты поработаешь и получишь это, это и это».

    А когда они к этому приходят, я спрашиваю: «Обманула?» Они говорят: «Нет».

    О нелюбимых вещах в спорте

    «Не люблю спортивную одежду, режим, неряшливый вид, в том числе – спортивный неряшливый вид.

    Ну и что касается фигурного катания, то я очень не люблю холод», – сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

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