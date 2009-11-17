Этери Тутберидзе: «Прошлым летом Загитова убежала от нас в коньках на поле. Мы ее выловили, убедили, что надо продолжать кататься»

Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала об особенностях своей работы.

О проблемах с Загитовой прошлым летом

«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой».

О мотивации

«Мне нравится это, нравится, когда я говорю девчонкам: «Вот ты поработаешь и получишь это, это и это».

А когда они к этому приходят, я спрашиваю: «Обманула?» Они говорят: «Нет».

О нелюбимых вещах в спорте

«Не люблю спортивную одежду, режим, неряшливый вид, в том числе – спортивный неряшливый вид.

Ну и что касается фигурного катания, то я очень не люблю холод», – сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».