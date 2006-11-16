Выступления Загитовой и Самодуровой на Гран-при России — в приложении «Фигурное катание» для Android и iPhone

«Фигурное катание» от Sports.ru – главное приложение о самом красивом виде спорта!
В приложении «Фигурное катание» вы найдете:
– Актуальные новости 24/7
– Расписание всех международных турниров
– Интервью, высказывания спортсменов и тренеров, аналитические материалы экспертов и болельщиков
– Фото и видео лучших моментов с этапов Гран-при, чемпионатов Европы и мира
– Широкие возможности для общения с другими любителями фигурного катания
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