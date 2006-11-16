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    Выступления Загитовой и Самодуровой на Гран-при России — в приложении «Фигурное катание» для Android и iPhone

    Теги Максим Траньков Татьяна Тарасова Гран-при Александра Степанова Иван Букин Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Алина Загитова Софья Самодурова Дарья Павлюченко Фигурное катание

    «Фигурное катание» от Sports.ru – главное приложение о самом красивом виде спорта!

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    В приложении «Фигурное катание» вы найдете:

    – Актуальные новости 24/7

    – Расписание всех международных турниров

    – Интервью, высказывания спортсменов и тренеров, аналитические материалы экспертов и болельщиков

    – Фото и видео лучших моментов с этапов Гран-при, чемпионатов Европы и мира

    – Широкие возможности для общения с другими любителями фигурного катания

    Будьте в курсе новостей любимого вида спорта в любом месте и в любое время!

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